Concerto a Pralungo: Alpini in musica per Santa Cecilia FOTO

Si è tenuto ieri sera, sabato 29 novembre, presso il polivalente di Pralungo in piazza Salvo D’Acquisto, il Concerto di Santa Cecilia organizzato dalla Fanfara Alpina del paese. L’appuntamento, dedicato alla patrona della musica, ha richiamato numerosi presenti.

Come anticipato dagli organizzatori, la serata è stata un momento condiviso, con un programma che ha ricordato anche la recente Adunata di Biella attraverso alcuni brani alpini, affiancati da un repertorio classico e da pezzi più moderni.

Proseguono i festeggiamenti: la cerimonia continu oggi al Santuario di Graglia, dove la messa delle 10.30 è stata dedicata ai membri del gruppo “andati avanti”. A seguire si è svolgerà un intrattenimento musicale come aperitivo prima del pranzo conclusivo.