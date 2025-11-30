Il treno storico approda a Candelo: Babbo Natale raggiunge il Ricetto FOTO e VIDEO

Questa mattina il Biellese ha accolto un arrivo particolarmente atteso: il treno storico a vapore, composto dalla locomotiva con le carrozze degli anni Cinquanta, partito da Novara e diretto al Borgo di Babbo Natale di Candelo. L’iniziativa, organizzata nell’ambito dell’evento ideato dalla Pro Loco di Candelo, ha richiamato numerose persone che si sono radunate in stazione per assistere all’ingresso del convoglio, reso ancor più suggestivo dai suoi sbuffi di vapore e dall’atmosfera d’epoca che accompagna questo viaggio.

Alla fermata è sceso Babbo Natale, accolto dai presenti e pronto a raggiungere il Ricetto, sede del Borgo di Babbo Natale. Nel centro medievale, le vie sono state animate da bancarelle artigianali, decorazioni luminose e un grande albero natalizio. Numerose le attività previste per i più piccoli: dai laboratori creativi all’incontro con Babbo Natale all’interno della sua casa, mentre per i visitatori è disponibile anche una visita guidata per scoprire la storia e i segreti del borgo fortificato.

Il percorso del treno ha attraversato inizialmente le risaie della bassa novarese, con una breve sosta a Carpignano Sesia, per poi proseguire verso il territorio delle Prealpi biellesi, effettuando fermata a Cossato e affrontando la salita fino alla stazione di Biella San Paolo. Da lì, in pochi minuti di tragitto, il convoglio ha raggiunto la meta finale: Candelo, dove ad attenderlo c’erano famiglie, appassionati e visitatori.