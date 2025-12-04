Bocce, a Buronzo vittoria per la Valle Elvo

E' stata la Valle Evo ad aggiudicarsi il torneo serale del martedì che si è giocato a Buronzo. La quadretta composta da Giorgio Tancorre, Carla Berruto, Santo Bevilacqua e Luca Bevilacqua ha vinto la finale, con il punteggio di 7-1, contro la San Secondo Bennese composta da Daniele Fontanella, Alberto Quario, Alessio Bonello, Omero Falcione. Al terzo posto la Bocce Valdengo con Renzo Tregnago, Sergio Banderè, Roberto Cagna, Mauro Beltrami, e Valle Elvo di Mauro Ciocchetti, Alberto Riva, Marco Berberis, Leonardo Albergoni. Ha arbitrato Paolo Carrera.

Il torneo, riservato ad otto formazioni a quadrette BBDD- CCCC, sarà ripetuto, con inizio al 13 gennaio. Sono già sei le quadrette iscritte sul portale wsm della Federbocce.