Santa Barbara, il vescovo di Biella ai Vigili del Fuoco: "Siete un esempio di coraggio" FOTO

Si è svolta nel pomeriggio di oggi 4 dicembre, nel Duomo di Biella, la celebrazione di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, alla presenza delle massime autorità del territorio.

Il Comandante Fabio Callegari ha accolto S.E. il Prefetto di Biella, insieme alle autorità civili e militari del territorio, oltre a numerosi Vigili del Fuoco in servizio ed in quiescenza.

Durante la cerimonia, il Vescovo Roberto Farinella ha dedicato un’omelia intensa e colma di gratitudine nei confronti delle donne e degli uomini del Corpo, riconoscendone il ruolo essenziale per la comunità.

"Siete sempre pronti ad aiutarci, anche quando questo richiede sacrificio personale. Avete il coraggio di entrare dove altri, per paura, fuggirebbero. Con la vostra dedizione proteggete la vita umana e il nostro territorio, spesso segnato da fragilità che il nostro Paese conosce fin troppo bene", ha esordito il Vescovo.

Lo stesso ha poi sottolineato come i Vigili del Fuoco rappresentino una presenza costante e rassicurante, capace di offrire sostegno, competenza e persino un sorriso anche nelle situazioni più difficili: "Oggi vi diciamo grazie con tutto il cuore: grazie per la vostra presenza, per la vostra professione, per la vostra profonda umanità".

Nel corso dell’omelia non è mancato un ricordo personale del Vescovo, legato all’infanzia: "Da bambino, nella mia città, la sede dei volontari era vicino al mercato. Quando suonava la sirena e c’era l’allerta, tutti insieme aiutavano a spostare i banchi per farli passare. Era un momento che mi è rimasto impresso e che ancora oggi custodisco".

Il vescovo ha anche definito i Vigili del Fuoco "un esempio anche per i bambini", che li osservano con ammirazione durante le esercitazioni e gli interventi.

La celebrazione si è conclusa con la lettura del messaggio augurale del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della preghiera del Vigile del Fuoco e con l'invito a ritrovarsi il 27 febbraio, giorno della Festa del CNVVF.