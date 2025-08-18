 / EVENTI

EVENTI | 18 agosto 2025, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 15 al 17 agosto 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 15 al 17 agosto 2025

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 15 al 17 agosto 2025

Cronaca

- Colle della Vecchia, escursionista grave dopo una caduta VIDEO

- Come Difendersi dalle Truffe Online: i Consigli degli Esperti

- Borriana, donna ubriaca portata al pronto soccorso aggredisce l' infermiere

- Cavaglià, investita 20enne, prognosi di 40 giorni

- Incendio nella notte a Biella, Chiavazza: morto un uomo, sette persone intossicate - Foto e Video

- Biella, maltempo improvviso in montagna: bloccati due escursionisti FOTO

- Scontro fra mezzi a Lessona, codice giallo per un motociclista

Eventi

- “Dal primo raggio all’ultima stella”: proseguono le escursioni nell’Oasi Zegna

- Cavaglià, ultimi giorni della 507ª Festa dei Giovani: musica ed eventi fino al 18 agosto

- Sandigliano, animali da compagnia benedetti alla festa patronale dell’Assunta FOTO

- Netro, oggi grande finale di "Agosto in Festa" con polenta concia da asporto FOTO e VIDEO

- A Cossato oggi bancarelle per le vie per San Rocco FOTO e VIDEO

- Bürsch in Festival incanta Tollegno FOTO

- Rosazza, Alpe Desate in festa per San Rocco: tradizione e convivialità FOTO

- Rosazza, Alpe Desate in festa per San Rocco: tradizione e convivialità FOTO
 

Costume e società

- Vita da Rifugio – Mara e Paolo al Monte Barone FOTO e VIDEO

Mare o montagna? Le mete alpine conquistano i giovani biellesi

- La storia di Giorgio, il pastore romeno che ama i suoi animali FOTO

Attualità

- Sicurezza ad alta quota, i consigli del Soccorso Alpino: “Andare in montagna non è una moda, ecco come comportarsi”

- Persiste il rischio incendi tra caldo intenso e meteo sfavorevole

Redazione, G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore