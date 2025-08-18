Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 15 al 17 agosto 2025

Cronaca
- Colle della Vecchia, escursionista grave dopo una caduta VIDEO
- Come Difendersi dalle Truffe Online: i Consigli degli Esperti
- Borriana, donna ubriaca portata al pronto soccorso aggredisce l' infermiere
- Cavaglià, investita 20enne, prognosi di 40 giorni
- Incendio nella notte a Biella, Chiavazza: morto un uomo, sette persone intossicate - Foto e Video
- Biella, maltempo improvviso in montagna: bloccati due escursionisti FOTO
- Scontro fra mezzi a Lessona, codice giallo per un motociclista
Eventi
- “Dal primo raggio all’ultima stella”: proseguono le escursioni nell’Oasi Zegna
- Cavaglià, ultimi giorni della 507ª Festa dei Giovani: musica ed eventi fino al 18 agosto
- Sandigliano, animali da compagnia benedetti alla festa patronale dell’Assunta FOTO
- Netro, oggi grande finale di "Agosto in Festa" con polenta concia da asporto FOTO e VIDEO
- A Cossato oggi bancarelle per le vie per San Rocco FOTO e VIDEO
- Bürsch in Festival incanta Tollegno FOTO
- Rosazza, Alpe Desate in festa per San Rocco: tradizione e convivialità FOTO
Costume e società
- Vita da Rifugio – Mara e Paolo al Monte Barone FOTO e VIDEO
Mare o montagna? Le mete alpine conquistano i giovani biellesi
- La storia di Giorgio, il pastore romeno che ama i suoi animali FOTO
Attualità
- Sicurezza ad alta quota, i consigli del Soccorso Alpino: “Andare in montagna non è una moda, ecco come comportarsi”
- Persiste il rischio incendi tra caldo intenso e meteo sfavorevole