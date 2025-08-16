Netro, oggi grande finale di "Agosto in Festa" con polenta concia da asporto FOTO e VIDEO

Dopo un settimana ricca di appuntamenti, a Netro, “Agosto in Festa”, si concluderà questa sera sabato 16 agosto con la distribuzione di polenta concia da asporto, come sempre a cura della Banda Musicale di Netro.

Ieri sera intanto ad animare la serata sono stati in particolare i fuochi d'artificio che sono iniziati alle 23.

“Agosto in Festa” è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Netro e la collaborazione della Banda Musicale di Netro. Location centrale degli eventi è sempre Piazza XX Settembre, anche se in questi giorni non sono mancate iniziative diffuse in vari punti del paese come il torneo di pallavolo presso il Circolo Colla.

Gli organizzatori, soddisfatti dell'evento, si stanno già muovendo per la prossima iniziativa: la festa della birra ad ottobre, l'"Otuberfest", non dovete perdervela!