Ponderano, nuova illuminazione in Strada Antica per Biella e in via Gobetti

Proseguono a Ponderano gli interventi per migliorare l’illuminazione pubblica in alcune zone del paese. In questi giorni si stanno concludendo i lavori in Strada Antica per Biella, dove è in corso la posa dei pali della luce negli ultimi cento metri della strada che fino ad oggi ne erano sprovvisti.

L’intervento consentirà di completare l’illuminazione dell’arteria, aumentando sicurezza e visibilità per residenti e automobilisti.

Parallelamente il Comune sta intervenendo anche in via Gobetti, sempre a Ponderano, dove sono in fase di installazione tre nuovi pali dell’illuminazione pubblica.

"Si tratta di un intervento importante – commenta il sindaco Roberto Locca – perché stiamo andando a intervenire in punti dove, negli anni passati, le amministrazioni precedenti non erano mai intervenute".

Obiettivo dell’amministrazione è quello di migliorare progressivamente la qualità dei servizi e la sicurezza delle strade del territorio comunale.