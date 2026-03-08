Lite a Valdengo, un uomo è in ospedale

Lite nella serata di ieri in un parcheggio di Valdengo. Intorno alle 22.30 una persona sarebbe stata aggredita da alcune persone, in circostanze ora al vaglio dei Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Mongrando in supporto al Nucleo operativo radiomobile di Biella, per riportare la situazione alla calma e avviare gli accertamenti. Nel frattempo, una persona si sarebbe presentata in caserma per sporgere denuncia in merito all’accaduto. Uno degli uomini coinvolti, è stato trasportato all'ospedale.

Secondo quanto emerso, la lite sarebbe legata a questioni familiari.