Gifflenga, in 350 per “Just The Woman I Am”: successo per la corsa solidale FOTO e VIDEO

Grande partecipazione questa mattina a Gifflenga per la terza edizione di “Just The Woman I Am”, la manifestazione solidale organizzata in occasione dell’8 marzo che unisce sport, prevenzione e sostegno alla ricerca. Sono stati circa 350 i partecipanti che hanno preso parte alla corsa-camminata non competitiva.

L’evento, promosso dal Comune di Gifflenga, si inserisce nel progetto nazionale dedicato alla raccolta fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, con l’obiettivo di sensibilizzare al tempo stesso sull’importanza di corretti stili di vita e della prevenzione. In programma una camminata non competitiva di 5 km e una corsa non competitiva sulle distanze di 5 o 10 km, oltre alla formula a staffetta, lungo il percorso permanente individuato sul territorio comunale. Il tracciato, pianeggiante e accessibile, si sviluppa tra il centro del paese e la campagna circostante, attraversando i cantoni di Gifflenga e proseguendo tra risaie e frutteti, con scorci sull’arco alpino e sul Monte Rosa.

Alla partenza erano presenti anche il sindaco Elisa Pollero, Mario De Nile ed il ministro Gilberto Pichetto Fratin, che hanno salutato i partecipanti prima del via. Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento a tutti i presenti per la numerosa partecipazione.