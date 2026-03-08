8 marzo, passeggiata solidale a Vigliano Biellese: sono 300 alla partenza FOTO e VIDEO

Grande partecipazione a Vigliano Biellese per la passeggiata solidale “La vita corre… noi camminiamo insieme”, promossa in occasione della Giornata internazionale della donna dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune, in collaborazione con Pro Loco e Podistica Vigliano.

All’iniziativa hanno preso parte circa 300 iscritti, che hanno condiviso un pomeriggio all’insegna del movimento e della riflessione sul mondo femminile, tra conquiste sociali, discriminazioni e violenze che ancora oggi colpiscono molte donne.

Il ritrovo si è svolto alle 14:00 davanti alla sede della Pro Loco, in Largo Stazione 14, dove alle 15 è partita la passeggiata ludico-motoria di circa 5 km. Il percorso ha attraversato sentieri campestri fino all’azienda agricola “Il Chioso”, dove i partecipanti hanno potuto visitare l’area e conoscere i progetti di sviluppo in corso. Al rientro, ristoro offerto dalla Pro Loco.

La manifestazione è stata sostenuta dalle associazioni “Non sei sola”, “Voci di donne”, “Donne nuove” e “Underground”, con il patrocinio della Consigliera di Parità della Provincia di Biella.

Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto alla Casa Rifugio per donne vittime di violenza di genere.