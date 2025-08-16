Persiste il rischio incendi tra caldo intenso e meteo sfavorevole

La regione attraversa una fase di caldo prolungato legata all’anticiclone nord-africano, con afa diffusa e condizioni di asciutto. Per sabato 16 agosto 2025 il bollettino di Arpa Piemonte indica pericolo “medio” (livello 3) su Piemonte Nord — che comprende il Biellese — e sulle macroaree Torino Nord, Torino Ovest, Cuneo Sud-Ovest e Cuneo Sud-Est; “elevato” (livello 4) sul Piemonte Sud-Est (Asti e Alessandria).

Sul fronte del caldo, il bollettino “Ondate di calore” segnala per sabato 16 agosto un disagio bioclimatico “moderato” (livello 2) su Biella, con massime previste attorno a 33 °C e temperatura apparente fino a 36 °C; nota generale: livelli in progressivo calo sull’intero territorio regionale.

Nel Biellese il rischio resta “moderato”: scenario di tempo stabile, notti calde e assenza di precipitazioni. Le squadre AIB sono in pre-allerta e pronte a intervenire in coordinamento con Protezione Civile e Vigili del Fuoco (tempestività decisiva per contenere eventuali focolai). Si raccomanda massima prudenza vicino ad aree boscate e si raccomanda di evitare di abbandonare mozziconi e produrre scintille, nei pressi della vegetazione.

Resta valida la cornice regionale descritta nei giorni scorsi: ondata di caldo con picchi elevati attorno a Ferragosto e rischio incendi tra “moderato” ed “elevato” a seconda delle macroaree. Il monitoraggio proseguirà con gli aggiornamenti ufficiali di Arpa Piemonte.