Serata antincendi al Parco Burcina: incontro di informazione e prevenzione

Prosegue la collaborazione tra l’Ente Parco e l’AIB Biella O.D.V. “Orso”, attiva sia nella gestione delle emergenze e nella manutenzione dei sentieri, quanto nella sensibilizzazione della cittadinanza.

L’appuntamento è in programma venerdì 20 marzo 2026 alle 18.30 presso Cascina Emilia, al Parco Burcina, a Pollone (BI), per un incontro divulgativo di informazione e prevenzione con l’intervento dei Carabinieri Forestali di Sordevolo.

Nel corso della serata, residenti e appassionati della natura potranno approfondire i comportamenti corretti e le buone pratiche da adottare per la tutela delle Aree Protette.

Il programma prevede saluti istituzionali, l’intervento di AIB Biella Orso dedicato alla prevenzione degli incendi, l’intervento dei Carabinieri Forestali, uno spazio per le domande del pubblico e, a conclusione dell’incontro, un rinfresco finale.