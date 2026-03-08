Benessere Donna–Dalla giovinezza alla menopausa, se ne parla Valdilana

Un incontro dal titolo “Benessere Donna – Dalla giovinezza alla menopausa”, dedicato alla salute e al benessere femminile in ogni fase della vita. Un momento di informazione e confronto aperto a tutta la cittadinanza per parlare di prevenzione, cura e consapevolezza, insieme alle professioniste della S.C. Ostetricia e Ginecologia dell'ASL BI.

Lo rende noto l'amministrazione comunale di Valdilana sui propri canali social: “L’iniziativa rientra nel progetto Anno della Salute, promosso dal Comune in collaborazione con l'ASL di Biella – si legge nella nota - Un’occasione importante per approfondire temi fondamentali come prevenzione, salute riproduttiva, maternità e menopausa, in un clima di ascolto e condivisione”.

L'evento sarà nella Sala Biagi di via Roma alle 18 di giovedì prossimo, 12 marzo.