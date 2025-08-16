A Cossato oggi bancarelle per le vie per San Rocco FOTO e VIDEO

Nella giornata di oggi venerdì 16 agosto a Cossato è tornata la tradizionale Fiera di San Rocco. Dalle 8 bancarelle con prodotti di artigianato, abbigliamento e prodotti tipici; stand gastronomici con specialità locali e street food, hanno trovato spazio tra le vie del paese, ma non solo. Ad animare Cossato per l'occasione c'erano anche attrazioni per bambini, musica dal vivo, esposizione di mezzi agricoli e attività culturali con mostre e visite guidate.Per l'occasione sono state chiuse al traffico fino alle 16 le vie interessate dall'evento: le vie Mazzini, Martiri, dal ponte al semaforo con via Garibaldi, La Marmora, Amendola, Ranzoni, piazza Angiono, piazza Chiesa.
In Breve
sabato 16 agosto
venerdì 15 agosto
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Incendio nella notte a Biella, Chiavazza: morto un uomo, sette persone intossicate - Foto e Video
Paura tra i residenti, evacuati diversi condomìni