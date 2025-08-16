A Cossato oggi bancarelle per le vie per San Rocco FOTO e VIDEO

Nella giornata di oggi venerdì 16 agosto a Cossato è tornata la tradizionale Fiera di San Rocco. Dalle 8 bancarelle con prodotti di artigianato, abbigliamento e prodotti tipici; stand gastronomici con specialità locali e street food, hanno trovato spazio tra le vie del paese, ma non solo. Ad animare Cossato per l'occasione c'erano anche attrazioni per bambini, musica dal vivo, esposizione di mezzi agricoli e attività culturali con mostre e visite guidate.

Per l'occasione sono state chiuse al traffico fino alle 16 le vie interessate dall'evento: le vie Mazzini, Martiri, dal ponte al semaforo con via Garibaldi, La Marmora, Amendola, Ranzoni, piazza Angiono, piazza Chiesa.