Sagliano, oltre 60 partecipanti alla passeggiata della Pro Loco FOTO

Sabato 7 marzo si è svolta la seconda passeggiata del 2026 organizzata dalla Pro Loco di Sagliano. Il ritrovo è stato a Case Falletti, da dove è partita l’escursione che ha condotto i partecipanti fino alla pittoresca chiesetta di San Grato, immersa nei boschi della valle al limite tra pini e faggi.

Il gruppo, composto da oltre 60 persone – senza contare i numerosi cani al seguito – ha poi fatto ritorno verso Falletti, dove due gentilissime frazioniste hanno aperto la chiesetta locale per una visita e un momento di saluto. Particolarmente apprezzato l’altare del Serpantiero.

La giornata si è conclusa al polivalente, dove i cuochi avevano preparato aperitivo e cena per tutti i partecipanti. Dopo qualche canzone in compagnia, il gruppo ha fatto rientro a casa, chiudendo così una giornata trascorsa all’insegna della convivialità e della scoperta del territorio.