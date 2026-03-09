Tennistavolo: Immobiliare Bugella promossa in D1 con due giornate di anticipo

Unipol di Bocchio, vittoria e salvezza in C2

È stato un bel fine settimana pongistico in casa Splendor. A parte la brutta sconfitta di Siviero/Scarpa in D2, sono infatti arrivati risultati eccellenti.

Apertura doverosa con il campionato di D2 e con la promozione matematica in D1 di Immobiliare Bugella, che venerdì sera, tra le mura amiche, ha battuto per 4-2 il forte Romagnano, conquistando così l’accesso alla categoria superiore.

Un cammino costruito finora con sole vittorie e un solo pareggio per i ragazzi trascinati da Michele Capodiferro, imbattuto in campionato e con soli due set persi. La regola è stata confermata anche venerdì sera al PalaAguggia, con due belle vittorie personali. Gli altri due punti sono stati conquistati da Francesco Bidese, mentre lotta ma purtroppo rimane a secco di successi l’altro protagonista del campionato, il giovane Andrea Saitta.

La giornata ha portato anche la salvezza in C2 per Unipol di Bocchio, che vincendo per 5-3 sul difficile campo del GASP di Moncalieri è riuscita a raggiungere l’obiettivo prefissato a inizio stagione, in un girone particolarmente impegnativo.

Partite tutte al cardiopalma, molte delle quali terminate al quinto set. Due le vittorie a testa per Gabriele Pronesti e Matteo Bianchetto, mentre un punto è arrivato dal giovane Erick Marangone.

Ora un meritato turno di riposo per i ragazzi guidati dal capitano Bianchetto.

In D1 buon pareggio casalingo per Gentile Impianti, che consolida la terza piazza in campionato ma non riesce ad agganciare Biella in classifica. Tre a tre il risultato nel derby con Biella, con un punto a testa per Tommaso Zoppello, Riccardo Motta e Riccardo Pegoraro.

Restano comunque ancora due incontri per provare ad avvicinare il vertice della classifica.

Unica nota negativa del weekend pongistico cossatese la sconfitta nel derby con Biella nel girone A di D2: Siviero/Scarpa soccombe con un pesante 5-1 venerdì sera nella palestra comunale di Castelletto Cervo.

Di Massimo Graziano l’unico punto conquistato dai cossatesi.

Chiude la carrellata sui campionati regionali dello Splendor il 3-3 ottenuto da MB Line a Collegno nel campionato di D3.

Un successo che era alla portata dei ragazzi guidati da Daniela Sandigliano, che però si sono dovuti accontentare della divisione della posta.

Un punto a testa per Leonardo Alvarado, Lorenzo Caschili e Mattia Zoppello.