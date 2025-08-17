Biella, maltempo improvviso in montagna: bloccati due escursionisti FOTO

Due escursionisti, attrezzati con tenda, sono partiti da Oropa nel pomeriggio di ieri, sabato 16 agosto, con l’idea di trascorrere la notte in quota e proseguire il giorno successivo la salita verso il Monte Mars. Durante la serata i forti temporali abbattutisi sulla zona hanno creato difficoltà ai due giovani che, preoccupati per l’intensità della perturbazione, hanno chiesto aiuto al numero unico di emergenza 112.

La chiamata è stata gestita dal Comando dei Vigili del Fuoco di Biella, che ha inviato una squadra del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) a Oropa, allertando contestualmente anche il Soccorso Alpino di Biella.

Le squadre si sono ritrovate a Oropa, hanno effettuato un briefing sulle modalità di intervento e, con tre mezzi fuoristrada, hanno raggiunto il Lago del Mucrone. Da lì, proseguendo a piedi, hanno raggiunto i due escursionisti. Dopo averli messi in sicurezza, è iniziata la discesa verso valle, resa difficoltosa dalla pioggia, con l’impiego di manovre di corda nei tratti più esposti e scivolosi.

Una volta raggiunti i mezzi fuoristrada, le squadre sono rientrate a Oropa.

Ancora una volta l’ottima collaborazione tra i due enti ha permesso di prestare un soccorso rapido ed efficace.