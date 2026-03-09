Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 6 all'8 marzo 2026

Attualità
- Se hai il codice sul telefono, non sei comunque al sicuro
- Festa della Donna: mimosa in pubblico e "mazzate" in privato
- Ospedale, ricerca clinica e innovazione: 2 nuovi studi sperimentali attivi in Ostetricia e Ginecologia FOTO
- Biella, all'Ospedale oltre 100 specialisti in Ostetricia e Ginecologia e ostetriche da diverse regioni d’Italia FOTO
- 8 Marzo, più donne al lavoro: il Piemonte oltre la media nazionale, occupazione femminile al 63,6%
- Nuovo BTP Valore con scadenza marzo 2032
- Settimana Mondiale del Glaucoma, a Biella visite di controllo della vista
Cronaca
- Biella, maxi frode da 1,9 milioni di euro: sono 12 le persone coinvolte FOTO
- Bel gesto a Biella, 22enne trova e riconsegna portafoglio pieno di contanti e ricordi preziosi
- Bloccati a Gerusalemme, c'è una data di rientro in Italia per don Zampa e i preti piemontesi
- Operaio ferito a Cerreto Castello: si è tagliato una falange del pollice
- Piemonte, denunce in crescita fra le giovanissime: stalking, violenze e abusi
Sport ed Eventi
- Cavaglià in festa per il Carnevale, oltre 60 paioli per la Fagiolata FOTO e VIDEO
- Condivisione e dialogo: a Vigliano l’iftar riunisce la Biellese e la comunità
-Sagliano, oltre 60 partecipanti alla passeggiata della Pro Loco FOTO
- Gifflenga, in 350 per “Just The Woman I Am”: successo per la corsa solidale FOTO e VIDEO
- Salussola ricorda l'Eccidio: comunità riunita nell’81° anniversario FOTO e VIDEO
- 8 marzo, passeggiata solidale a Vigliano Biellese: sono 300 alla partenza FOTO e VIDEO
- Buona la prima per il Trail Valle Oropa: trionfano Tania Rosa e Daniele Mainardi FOTO e VIDEO
Costume e società
- I campioni del mondo dello sport nell’obiettivo di Roberto Marchisotti FOTO
- 8 marzo, Festa della Donna: storie e ricordi tra passato e presente nelle Residenze della Fondazione Cerino Zegna FOTO e VIDEO
- AlfAlberto, “I” come Identità: la domanda che ognuno si porta dentro VIDEO