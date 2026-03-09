 / EVENTI

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 6 all'8 marzo 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 6 all'8 marzo 2026

Attualità

- Se hai il codice sul telefono, non sei comunque al sicuro

- Festa della Donna: mimosa in pubblico e "mazzate" in privato

- Ospedale, ricerca clinica e innovazione: 2 nuovi studi sperimentali attivi in Ostetricia e Ginecologia FOTO

- Biella, all'Ospedale oltre 100 specialisti in Ostetricia e Ginecologia e ostetriche da diverse regioni d’Italia FOTO

- 8 Marzo, più donne al lavoro: il Piemonte oltre la media nazionale, occupazione femminile al 63,6%

- Nuovo BTP Valore con scadenza marzo 2032

- Settimana Mondiale del Glaucoma, a Biella visite di controllo della vista

Cronaca

- Biella, maxi frode da 1,9 milioni di euro: sono 12 le persone coinvolte FOTO

- Bel gesto a Biella, 22enne trova e riconsegna portafoglio pieno di contanti e ricordi preziosi

- Bloccati a Gerusalemme, c'è una data di rientro in Italia per don Zampa e i preti piemontesi

- Operaio ferito a Cerreto Castello: si è tagliato una falange del pollice

- Piemonte, denunce in crescita fra le giovanissime: stalking, violenze e abusi

Sport ed Eventi

- Cavaglià in festa per il Carnevale, oltre 60 paioli per la Fagiolata FOTO e VIDEO

- Condivisione e dialogo: a Vigliano l’iftar riunisce la Biellese e la comunità

 -Sagliano, oltre 60 partecipanti alla passeggiata della Pro Loco FOTO

- Gifflenga, in 350 per “Just The Woman I Am”: successo per la corsa solidale FOTO e VIDEO

- Salussola ricorda l'Eccidio: comunità riunita nell’81° anniversario FOTO e VIDEO

- 8 marzo, passeggiata solidale a Vigliano Biellese: sono 300 alla partenza FOTO e VIDEO

- Buona la prima per il Trail Valle Oropa: trionfano Tania Rosa e Daniele Mainardi FOTO e VIDEO

Costume e società

- I campioni del mondo dello sport nell’obiettivo di Roberto Marchisotti FOTO

- 8 marzo, Festa della Donna: storie e ricordi tra passato e presente nelle Residenze della Fondazione Cerino Zegna FOTO e VIDEO

- AlfAlberto, “I” come Identità: la domanda che ognuno si porta dentro VIDEO

Redazione, G. Ch.

