Borriana, donna ubriaca portata al pronto soccorso aggredisce l' infermiere

Momenti di tensione ieri sera, venerdì 15 agosto, intorno alle 21, nel parcheggio della pizzeria Lido di Borriana. Una donna di 52 anni, residente ad Andorno, già nota alle forze dell’ordine, ha dato in escandescenze attirando l’attenzione dei presenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un equipaggio del 118. La donna, in evidente stato di ubriachezza, è stata accompagnata in ospedale dai sanitari, seguita dai militari.

All’arrivo al pronto soccorso, la situazione è degenerata: la 52enne ha ripreso a urlare e a scalciare, arrivando a colpire anche un infermiere. Secondo quanto riferito, la donna è già gravata da numerosi precedenti penali e per i fatti accaduto ieri potrebbe venire denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e per interruzione di pubblico servizio.