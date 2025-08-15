Colle della Vecchia, escursionista grave dopo una caduta

Questa mattina, 15 agosto, lungo il sentiero che dal rifugio conduce al Colle della Vecchia, una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da un muretto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’escursionista avrebbe perso l’equilibrio riportando un serio trauma cranico e una lesione agli arti superiori. Nei pressi si trovava un operatore del Soccorso Alpino, libero dal servizio, che ha prestato le prime cure e allertato immediatamente la centrale operativa 118.

Dalla base di Borgosesia è decollata l’eliambulanza 118 di Azienda Zero, che ha raggiunto in breve tempo la zona impervia. Dopo aver stabilizzato le condizioni della ferita, il personale sanitario l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale di Novara, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

L’incidente si è verificato in una giornata di forte afflusso di escursionisti, complice il Ferragosto, e ha richiesto un’operazione di soccorso rapida ed efficace, resa possibile anche dalla presenza sul posto di personale formato.