“Dal primo raggio all’ultima stella”: proseguono le escursioni nell’Oasi Zegna

Fino al 16 agosto 2025 sarà possibile partecipare a “Dal primo raggio all’ultima stella”, un ricco calendario di escursioni pensato per chi desidera vivere la montagna in tutte le sue sfumature. A guidare i partecipanti è Marco Macchieraldo, guida escursionistica e profondo conoscitore del territorio, che accompagna alla scoperta di panorami unici e angoli poco conosciuti del Biellese.

Ogni giornata prevede tre appuntamenti distinti:

All’alba (6:00-8:00), camminate rigeneranti nel silenzio del bosco, immerse nella luce dorata del giorno nascente;

Di giorno (9:00-16:00), trekking più impegnativi tra crinali panoramici, vallate e racconti legati alle tradizioni locali;

Al tramonto (19:00-22:00), passeggiate serali in atmosfere suggestive, con rientro sotto un cielo stellato.

Il punto di ritrovo è in località Bocchetto Sessera, da cui si diramano numerosi sentieri verso alpeggi, borghi montani e aree di grande biodiversità. Un luogo che racconta il legame secolare tra uomo e montagna, dove mulattiere e muretti a secco testimoniano la vita delle comunità alpine.

L’iniziativa è aperta a tutti – singoli, coppie, famiglie e gruppi – e offre un’occasione per riscoprire il valore del camminare nella natura, condividendo tempo e paesaggi. Per partecipare è richiesta la prenotazione entro 50 minuti dalla partenza, telefonando al 333 266 2599.