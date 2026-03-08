 / Benessere e Salute

Biella, incontro con i cittadini: si parla di dolori articolari e protesi ortopediche

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Biella, in collaborazione con l'Assessorato alla Salute e Benessere della Città di Biella, invita la cittadinanza alla seconda serata della rassegna informativa rivolta ai cittadini dal titolo “Dai dolori articolari, alle protesi ortopediche di anca, ginocchio e spalla”. 

Interverrà il dottor Alberto Siclari, specialista in ortopedia. L'incontro è previsto per giovedì 12 marzo, alle 21, presso il Fondo Edo Tempia (sala convegni, in via Malta, 3).


 

