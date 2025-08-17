Rosazza, Alpe Desate in festa per San Rocco: tradizione e convivialità - Foto di Paolo Rosazza Pela

Venerdì 16 agosto, una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla tradizionale Festa di San Rocco all’Alpe Desate, conosciuta anche come “Dasè”, nel comune di Rosazza.

Il programma religioso si è aperto alle ore 11:00 con la Santa Messa celebrata nella chiesetta dedicata al Santo da Don Gianluca Romanò, della Parrocchia di Sant’Elena di Milano. A seguire, si è svolto l’incanto dei prodotti offerti e il sorteggio dei premi della lotteria, momenti sempre molto attesi dai partecipanti.

La giornata si è conclusa in un clima di convivialità grazie alla Pro Loco di Rosazza, che ha preparato e distribuito un’ottima polenta concia, molto apprezzata dai numerosi presenti.