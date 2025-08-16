Cavaglià, investita 20enne, prognosi di 40 giorni

Ieri sera, giovedì 15 agosto, intorno alle 23, si è verificato un investimento pedonale in via Rondolino a Cavaglia. La vittima è una ragazza del 2005, investita mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Fortunatamente, le condizioni della giovane sembra che non destino preoccupazioni gravi: i medici hanno stabilito una prognosi inferiore ai 40 giorni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, che hanno provveduto a tutti gli accertamenti del caso.

L’automobilista coinvolto è stato identificato e sono in corso le verifiche sulle dinamiche dell’incidente, al fine di chiarire eventuali responsabilità.