Bürsch in Festival incanta Tollegno FOTO

Grande partecipazione e applausi per la tappa tollegnese di BÜRSCH IN FESTIVAL, che ha trasformato, per la prima volta, piazza San Germano in un palcoscenico a cielo aperto.

Il pubblico ha seguito con entusiasmo il racconto storico di Danilo Craveia (seguendolo anche per un breve tour in paese), l’irresistibile messa in scena “Vita dura per i moschettieri di Tollegno” a cura di ARS Teatrando, e il raffinato concerto conclusivo di Stefano Temporin (contrabbasso) e Gabriele Ferro (violoncello). Una serata di cultura e comunità che ha valorizzato il cuore del paese e la sua storia.

Il commento del Sindaco, Lele Ghisio:

«La risposta del pubblico è stata straordinaria: vedere piazza San Germano così viva conferma che investire sulla cultura è il modo migliore per tenere insieme una comunità e raccontarne l’identità. Un grazie sentito agli artisti, ai tecnici e ai volontari che hanno reso possibile questa tappa, e a tutte le realtà che hanno collaborato».

L’Amministrazione comunale ringrazia Anna Bosazza, Danilo Craveia, il parroco don Paolo Gremmo, ARS Teatrando, Stefano Temporin e Gabriele Ferro, Spazio 0–100 e il Centro Documentazione Alta Valle del Cervo per la collaborazione e il supporto organizzativo. Un ringraziamento va anche ai cittadini e alle associazioni che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento.



