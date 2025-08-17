 / EVENTI

EVENTI | 17 agosto 2025, 07:00

Bürsch in Festival incanta Tollegno FOTO

Piazza San Germano gremita tra teatro, storia e musica

Bürsch in Festival incanta Tollegno

Bürsch in Festival incanta Tollegno

Grande partecipazione e applausi per la tappa tollegnese di BÜRSCH IN FESTIVAL, che ha trasformato, per la prima volta, piazza San Germano in un palcoscenico a cielo aperto. 

Il pubblico ha seguito con entusiasmo il racconto storico di Danilo Craveia (seguendolo anche per un breve tour in paese), l’irresistibile messa in scena “Vita dura per i moschettieri di Tollegno” a cura di ARS Teatrando, e il raffinato concerto conclusivo di Stefano Temporin (contrabbasso) e Gabriele Ferro (violoncello). Una serata di cultura e comunità che ha valorizzato il cuore del paese e la sua storia.

Il commento del Sindaco, Lele Ghisio:

«La risposta del pubblico è stata straordinaria: vedere piazza San Germano così viva conferma che investire sulla cultura è il modo migliore per tenere insieme una comunità e raccontarne l’identità. Un grazie sentito agli artisti, ai tecnici e ai volontari che hanno reso possibile questa tappa, e a tutte le realtà che hanno collaborato».

L’Amministrazione comunale ringrazia Anna Bosazza, Danilo Craveia, il parroco don Paolo Gremmo, ARS Teatrando, Stefano Temporin e Gabriele Ferro, Spazio 0–100 e il Centro Documentazione Alta Valle del Cervo per la collaborazione e il supporto organizzativo. Un ringraziamento va anche ai cittadini e alle associazioni che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento.


 

Bürsch in Festival incanta Tollegno

Bürsch in Festival incanta Tollegno

Bürsch in Festival incanta Tollegno

Bürsch in Festival incanta Tollegno

Bürsch in Festival incanta Tollegno

Bürsch in Festival incanta Tollegno

Bürsch in Festival incanta Tollegno

Bürsch in Festival incanta Tollegno

c.s.comune di Tollegno, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore