Musica Biella, "Alla scoperta del talento" all’Accademia Perosi FOTO

Giovanissimi talenti dell'Accademia

Il recital per violino e pianoforte è, nella sua essenza, la forma più intima e al contempo più teatrale della musica da camera: due voci che si misurano, si interrogano, talvolta si contraddicono. Il concerto di mercoledì alle 18:00 presentato dall’Accademia Perosi incarna questa tensione.

La prima parte prevede un tributo alle grandi figure di violinisti-compositori del XIX secolo, uomini che plasmarono lo strumento stesso nell'atto di suonarlo. L'apertura dedicata a Henryk Wieniawski fissa immediatamente le coordinate interpretative: il virtuosismo non come esercizio gratuito, ma come mezzo attraverso cui sondare la malinconia slava nella sua stratificazione più profonda. Il violino canta con cavata densa e vibrante, restituendo il rubato caratteristico della scuola franco-belga. Il pianoforte, tutt'altro che semplice sostegno, tesse una trama armonica tempestosa e partecipe.

Il passaggio a Pablo de Sarasate muta radicalmente la tavolozza. Se Wieniawski è il poeta del crepuscolo nordico, Sarasate è l'acrobata sotto il sole dell'Andalusia. Le esecuzioni brillano per nitidezza dei picchettati, per le vertigini degli armonici artificiali, quelle sprezzature ritmiche che esigono abbandono totale. Eleganza e furore si fondono, a ricordare perché Sarasate fosse l'idolo indiscusso della Parigi fin de siècle.

A fare da cerniera, Vittorio Monti con la celeberrima Czardas: un'esecuzione capace di restituire piena dignità alla dolente introduzione del Lassú, per poi lanciarsi in un Friss di precisione diabolica, dove il pianoforte detta un ritmo implacabile e il violino risponde con frenesia rapsodica, spogliata dai cliché da café chantant.

Gli Interpreti: giovanissimi!

Beatrice Ambra — violino

Nata a Catania nel 2016 in una famiglia di musicisti, Beatrice Ambra intraprende lo studio del violino all'età di quattro anni sotto la guida della madre. Prosegue la propria formazione con il Maestro Giovanni Bobisse e frequenta attualmente i corsi pre-accademici presso la Fondazione Accademia Perosi di Biella, sotto la guida dei Maestri Pavel Berman ed Eva Bindere. Ha partecipato a masterclass tenute da musicisti di fama internazionale, tra cui David Romano, Mirei Yamada, Salvatore Quaranta e Francesco Senese.

Il suo percorso è già costellato di riconoscimenti di primo piano: Primo Premio Assoluto all'Amigdala International Music Competition (2023), al Concorso Mandanici (2022), al Concorso Nouveaux Étoiles (2024), al Concorso Benedetto Albanese (2025), al Concorso Dinu Lipatti (2025), nonché vincitrice assoluta del Concorso Massimo Marin (2021 e 2023), del Festivalul de Arte in Romania (2020) e di numerose ulteriori competizioni nazionali e internazionali. Si è esibita come solista con orchestra presso il Teatro Metropolitan di Catania e il Teatro Nelson Mandela di Misterbianco, collaborando con la Catania Philharmonic Orchestra, l'Orchestra della Compagnia Lirica Siciliana e con un ensemble formato dai professori del Teatro Massimo Bellini di Catania.

Riccardo Calogero Palmeri — violino

Nato in una famiglia di musicisti — padre oboista, madre flautista — Riccardo Calogero Palmeri intraprende lo studio del violino a soli tre anni con i Maestri J. Hamza e S. Dima, esibendosi in pubblico già all'età di quattro anni. Il suo curriculum conta oggi circa trenta primi premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Diapason d'Oro al VI Concorso Internazionale di Pordenone (2021), il Premio Leonardo Sciascia, il Premio Abbado (2025), il Concorso Crescendo Firenze (2021), il Concorso Internazionale Valle dell'Etna (2024) e il Concorso Violinistico Internazionale Massimo Marin. Nel 2022 ha conseguito la laurea da finalista al Grumiaux Competition di Bruxelles.

Ammesso per meriti speciali al Conservatorio A. Scarlatti di Palermo, dove ha frequentato il triennio accademico sotto la guida del M° Donato Cuciniello, è oggi allievo del M° Pavel Berman presso la Fondazione Accademia Perosi di Biella. Svolge un'intensa attività concertistica in duo con il pianista Vincenzo Indovino. Nell'agosto 2024 si è esibito con il pianista statunitense Angel Verdera presso la Duke's Hall della Royal Academy of Music di Londra. Nel 2023 è stato protagonista su Canale 5 del programma televisivo La TV dei 100 e uno, condotto da Piero Chiambretti.

Yevheniya Lysohor — pianoforte

Al pianoforte siede Yevheniya Lysohor, interprete di consolidata esperienza cameristica, il cui apporto nel corso della serata va ben oltre quello di mero sostegno armonico: una presenza musicale autonoma e dialogante, capace di plasmare il fraseggio collettivo con sensibilità e rigore.

Biella - Sala Concerti I Piano - Accademia Perosi

Data : Mercoledì 11 Marzo 2026

H: 18:00

Intero: 7.00 €

Ridotto: 5.00 €

Contatti

Telefono: +39 015 29040

Indirizzo: C.so del Piazzo 24, 13900 Biella - IT