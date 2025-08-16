Sandigliano, animali da compagnia benedetti alla festa patronale dell’Assunta FOTO

Questa mattina, sabato 16 agosto, la piazza di Sandigliano ha visto una scena davvero speciale: cagnolini e altri animali da compagnia come anche dei bei micetti, che hanno ricevuto la loro benedizione davanti alla Chiesa della Madonna, nell’ambito della festa patronale dell’Assunta. Dopo la cerimonia, gli amici a quattro zampe hanno anche ottenuto il permesso di entrare in chiesa per partecipare alla funzione religiosa, accompagnando i loro padroni in un momento di condivisione unico.

Alla benedizione erano presenti numerosi cittadini, tra cui il sindaco Mauro Masiero, che non ha voluto mancare all’evento insieme al suo cagnolino. La manifestazione rientra nel ricco calendario di eventi che si svolgono a Sandigliano dal 12 al 17 agosto, pensati per celebrare la tradizione e la comunità.

Il programma della giornata prosegue con una cena, una tendata sotto le stelle, che unirà buona cucina e convivialità, mentre domani è previsto il gran finale con la Santa Messa e la cena conclusiva, momento in cui si concluderanno le celebrazioni della festa patronale.