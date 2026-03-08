Tentato furto e danneggiamento, due episodi in Valle Elvo

Si sono verificati nei giorni scorsi due episodi che hanno interessato l'area della Valle Elvo. Tentato furto a Pollone e un danneggiamento a Occhieppo Superiore, che lascia presumere l'intento di introdursi in casa.

Nei giorni scorsi i proprietari di un’abitazione di Pollone, rientrando in mattinata, si sono accorti che qualcuno si era introdotto all’interno della casa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare dei controlli. I ladri si sarebbero introdotti dal cancello principale, per introdursi nell'abitazione e mettere a soqquadro i locali. Al momento sembra che non sia stato asportato nulla, ma seguiranno ulteriori accertamenti in merito.

Un altro caso si è registrato a Occhieppo Superiore. Qui il proprietario di un’abitazione ha trovato il portone di casa danneggiato. Anche in questo caso sono intervenuti i Carabinieri, che riportano la mancanza della maniglia della porta, probabilmente a seguito di un tentativo di forzarla. Fortunatamente non sono riusciti ad entrare in casa, ma l'ingresso risulta compromesso e l'accesso interdetto anche ai proprietari.