Sicurezza ad alta quota, i consigli del Soccorso Alpino: “Andare in montagna non è una moda, ecco come comportarsi”

Torna d'attualità il tema della sicurezza in montagna, dopo gli ultimi interventi di soccorso e ricerca, e può essere utile ricordare i comportamenti corretti da seguire per chi pratica escursioni e pratiche sportive ad alta quota. A delineare le linee guida da tenere in simili contesti il delegato provinciale del Soccorso Alpino e Speleologico di Biella Marco Foglietti.

Tuttavia, una premessa è necessaria: oggi si assiste ad un numero sempre crescente di persone che scelgono la montagna come meta ideale delle proprie camminate. Tra i tanti escursionisti esperti ci sono anche diversi individui che si improvvisano scalatori, a volte per condividere la propria impresa sui social con tanto di foto e selfie al limite della salvaguardia personale. Andare in montagna non è una moda e occorre mostrare il dovuto rispetto per questo tipo di scenari.

Spiega Foglietti: “In montagna c’è sempre un margine di rischio che va calcolato e ridotto il più possibile al minimo. Tra le accortezze da adottare figura sicuramente la prudenza. Fra le regole più importanti, ricordiamo l’informazione: comunicare opportunamente ai propri cari o agli amici delle proprie intenzioni in merito alla gita in montagna. Lasciare un messaggio sul cellulare o un biglietto in auto può agevolare l'intervento dei soccorsi in caso di necessità. Inoltre, ed è bene sottolinearlo, mai andare da soli in montagna. Nemmeno nei sentieri che possono sembrare apparentemente facili o di minor difficoltà. Basta una storta, un imprevisto non calcolato e si rischia di mettere in pericolo la propria vita. Più persone si possono aiutare a vicenda e lanciare l'allarme con più rapidità e tempestività”.

Anche la tecnologia può essere d'aiuto durante un'escursione. “Esistono app specifiche che sarebbe opportuno tenere sul proprio cellulare ed attivare non appena ci si mette in cammino – evidenzia Foglietti – Come ad esempio la APP GeoResQ, un servizio di geolocalizzazione e di inoltro delle richieste di soccorso che permette di tracciare la propria posizione geografica in tempo reale, memorizzando il percorso effettuato: in caso di necessità lo strumento, permette di inoltrare la propria richiesta d'aiuto georeferenziata alla centrale operativa”.

Una buona pratica è anche la conoscenza del tracciato e delle condizioni meteo, con particolare attenzione alle allerte. “È sempre bene equipaggiarsi in maniera opportuna – sottolinea Foglietti – Se arriva un temporale improvviso, o un imprevisto, è bene avere nello zaino cibo, scorte d'acqua, oltre ad un vestiario opportuno e un kit di emergenza nel caso in cui si rimanga bloccati per molto più tempo del previsto in montagna. Mai sottovalutare i rischi di un'escursione: le variabili sono infinite e non si ha mai totalmente il controllo della situazione”.

Infine, in caso di necessità bisogna digitare il numero di emergenza unica (112). “Specificare sempre – conclude Foglietti – di trovarsi ad alta quota e richiedere il pronto intervento degli uomini del Soccorso Alpino. Inoltre, per quanto è possibile, è importante precisare la propria posizione. Sono consigli e comportamenti che vanno sempre rispettati, in tutte le stagioni”.