Tante cose da fare a Biella e provincia nel we del 25, 26 e 27 ottobre

Venerdì 25 ottobre

- Biella, dalle 10:30 alle 18:00, Città degli Studi di Biella, Convegno Mèsenté, una giornata di approfondimenti, formazione e condivisione con i principali attori del settore e un’occasione per esplorare le opportunità e le sfide del Turismo Accessibile.

- Fabbriche aperte, anche il Maglificio Maggia

- Lessona, Emiliano Toso al Cineteatro Italia di Lessona porta il Minitour Translational Guitar insieme ai musicisti Nicola Boschetti e Leonardo Crenna.

- Biella, inaugurazione mostra Trame di Vita ore 18 Lanificio Sella

- Sandigliano, messa del Podista ore 20

- Biella, cinquant’anni e oltre di musica, raccolti in una sorta di “Bignami” fresco di stampa dal titolo “Alice Castello Psychedelic Village” (Menhir Libri) che verrà presentato alle 19.30 presso “The Sound of Vintage”, in via Giorgio Meschiatis 1c, zona Città Studi di Biella.

- Andorno, conferenza Giulio Pavignano su Marco Polo

- Biella, alle 18.30, nella Biblioteca del Seminario, è prevista la presentazione del romanzo storico di Davide Polcari “Arduino e la Marca di Eporeia” edito da Baima Ronchetti.

Sabato 26 ottobre

- Fabbriche aperte, anche il Maglificio Maggia

- Biella, Biblioteca civica, "Road to WooooW: MERITOinAZIONE", Scopri la Cultura del Merito a Biella dalle 10 evento organizzato da Bi Young

- Gaglianico, Strike Blues in concerto dalle 21 in auditorium

- Cossato, Meet the writer - 3a edizione dalle 16

- Massazza, alle 15 "Corri per la ricerca"

- Castelletto Cervo, un incontro informativo per imparare la disostruzione delle vie respiratorie su bambini e adulti.

- Cossato, a tre anni dalla scomparsa, la comunità di Cossato si ritrova per ricordare Sandro Tognatti.

- Biella, dalle 10:30 alle 18:00, Città degli Studi di Biella, Convegno Mèsenté, una giornata di approfondimenti, formazione e condivisione con i principali attori del settore e un’occasione per esplorare le opportunità e le sfide del Turismo Accessibile.

- Candelo, h 16.45, presso il Centro Culturale Le Rosminiane, nella Sala Affreschi P. C. Robiolio, in via Matteotti 48, si svolgerà la presentazione del libro STEFANO E NEERA: STORIA DI UNA COPPIA ATENIESE DI 2400 ANNI FA, di Paolo Autino; interverrà l'autore.

- Candelo, serata magica dedicata alla musica e alla solidarietà.

- Cavaglià, ore 10 chiesa San Michele, ritorna il dipinto rubato nella chiesa, cerimonia di consegna

- Biella, alle ore 10 presso il tempio crematorio commemorazione

- Cavaglià, cena comitato gemellaggio al polivalente

- Verrone, camminata in rosa ore 14 piazza lavatoio

- Graglia, Star Party, ore 15 accoglienza, 15,30 conferenza, cena sociale, ore 21,30 osservatorio dal cielo

- Santuario San Giovanni d'Andorno Alle ore 18 presentazione progetto "Bosco Sacro. Rifugio per i caregivers"

- Parco Burcina, camminare in natura ore 14 escursione all'interno del parco

- Candelo, oratorio in festa, dalle 16 giochi e merende

- Biella, Fondazione Sella, visite guidate

- Valdilana, "Cresco sano a tavola"

- Coggiola, 70° anniversario coro Cesare Rinaldo

- Occhieppo Inferiore, Mela Mangio Mela bevo

- Viverone, festa di Santa Cecilia, ore 21 concerto al Polivalente

- Biella, alle 19.30, cena al Circolo sardo di Biella prima di due serate in preparazione del ritorno della Brigata “Sassari”

- Biella, Le streghe e i fantasmi scendono in città!

- Netro, concerto del Trentesimo per festeggiare i 30 anni di fondazione della Fanfara Alpina “Valle Elvo”.

- Bioglio, 38° rassegna di canto popolare, alle ore 21 nella chiesa parrocchiale

Domenica 27 ottobre

- Gaglianico, La Pro Loco di Gaglianico organizza Grande Castagnata dalle ore 14.00

- Viverone, festa di Santa Cecilia, ore 10 messa in memoria dei Musici defunti, pranzo

- Sala, castagnata 14,30 e distribuzione polenta concia alle 12 organizzata da asilo infantile Ottavio Rivetti e pro loco di Sala Biellese

- Mongrando, Curanuova, charity shop Bulli e Pupe con la Coda Festa d'Autunno dalle 10 alle 18

- Vigliano, castagnata ore 15, ore 15,30 spettacolo di magia

- Oropa, visita guidata al santuario, al Museo dei tesori e agli Appartamenti Reali dalle 11

- Sagliano, castagnata, presso sede degli Alpini dalle 15

- Valdilana, 160° anniversario del Corpo Musicale di Crocemosso

- Masserano, castagnata in oratorio

- Sandigliano, Alto Gradimento a Cascina Era, viaggio tra i produttori d'Italia

- Sala, castagnata, ore 16 asilo Ottavio Rivetti

- Cerrione, Golf Club, Gara degli Alpini

- Candelo, festa degli anniversari di matrimonio

- Salussola, Apertura Museo dell'Oro e della Pietra

- Viverone, castagnata alpina dalle 10,30 e polenta concia

- Roppolo, castagnata dalle 14,30, mercatino hobbistico, esposizione auto storiche Fondazione Bricherasio

- Pralungo, giornata d'asporto e e castagnata dalle 14

- Campiglia, Mercatino al Borgo la Bursch frazione Oretto dalle 11 alle 18

- Occhieppo Inferiore, Mela Mangio Mela bevo

- Andorno, Trail del Monte Casto

- Torrazzo, Polenta concia e castagne, dalle 12,15, dalle 15,30

- Valle San Nicolao, castagnata

- Cavaglià, castagnata Alpini in piazza Ugo Macchieraldo dalle 9 alle 19

MOSTRE

- Valdilana, a casa Zegna fino al 17/11 in Via Marconi, 23, ATMOSFERICA. Stagioni e temperamenti, Apertura: tutte le domeniche dal 25 maggio al 17 novembre 2024 dalle 11:00 alle 17:00 Ad agosto aperto tutti i giorni.

- Biella, (s)Confini - Mostra personale di Emmanuela Zavattaro,28 settembre - 27 ottobre 2024 allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Biella, Via Garibaldi 14).Orari: lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30 - sabato e domenica 16.00-19.00. Ingresso libero

- Biella, Le mostre di Fatti ad Arte VIII edizione fino al 3 novembre

- Biella, Biella, via Corradino Sella 6 Trame di vita. L'arte tessile di Teodolinda Caorlin