Biella, buche e cedimenti sulla strada del Masarone: la segnalazione di un lettore - Foto di repertorio

Sono un cittadino residente nella zona del Masarone, in una via che incrocia via Cottolengo e collega il quartiere con corso Europa.

Desidero segnalare le condizioni critiche di alcuni tratti della strada. Al centro della carreggiata è presente una buca già riparata in più occasioni, ma che si è nuovamente aperta, probabilmente anche a causa del passaggio dei mezzi pesanti. Un’altra criticità si trova di fronte ai giardinetti, dove un precedente intervento di chiusura non sembra aver risolto il problema: l’asfalto risulta infatti sprofondato e l’avvallamento appare in progressivo peggioramento.

Desidero portare la situazione all’attenzione di chi di competenza, con l’auspicio che vengano effettuate le verifiche necessarie e programmato un intervento risolutivo per garantire la sicurezza della strada.