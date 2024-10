Un incontro informativo per imparare la disostruzione delle vie respiratorie su bambini e adulti.

È l'iniziativa messa in campo dalla Pro Loco di Castelletto Cervo, in collaborazione con il CDF Salute e Sicurezza, in programma sabato 26 ottobre, dalle 10 alle 12, presso il Municipio del paese. Per info: 349.0874418 / 339.4552865.