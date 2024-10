“Camminanatura 2024” a ottobre un’escursione fra i colori della Burcina.

Anche quest'anno il Giardino Botanico di Oropa promuove la giornata del cammino in natura con un'escursione all'interno della Riserva Naturale del Parco della Burcina "Felice Piacenza", alla scoperta dei colori d'autunno grazie all'incredibile varietà di specie botaniche presenti e ai cambiamenti scenografici che si incontreranno lungo il percorso, fino a raggiungere il Belvedere.

La manifestazione nazionale prevede due giorni di visite ed escursioni guidate totalmente gratuite in tutta Italia: è la proposta della 6ª edizione di #CamminaNatura, iniziativa promossa da AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, per far conoscere, attraverso passeggiate accessibili a tutta la cittadinanza, borghi rurali, parchi nazionali, sentieri nei boschi da tutelare e aree archeologiche meno conosciute.

AIGAE, con oltre 150mila escursioni l'anno e 20 coordinamenti territoriali, invita a tornare a camminare insieme per rimettere al centro la natura, l'ambiente, la cultura nell'ottica di un ecoturismo culturale sostenibile e rigenerante anche per il corpo umano.

PROGRAMMA

Sabato 26 ottobre ore 14:00 Ritrovo presso l'ingresso della Riserva di Pollone (Biella).

Tempo di percorrenza:ca. 3 ore

Dislivello: 200 m al Belvedere / 250 m alla vetta - Quota minima 570 Quota Max 830 m

Lunghezza: 7/8 km a/r sempre su strada interpoderale (con varianti)

Difficoltà: T

ATTIVITÀ GRATUITA - Posti disponibili: 25 (l'escursione verrà effettuata con un numero minimo di 5 partecipanti iscritti).