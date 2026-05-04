Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 1 al 3 maggio 2026

Attualità
Corteo del 1° Maggio, nutrita partecipazione a Biella
Costume e società
Biella, la Festa del Maj al ponte della Maddalena nel ricordo di Tavo Burat
Biella, processione al Santuario di Oropa: intitolata la sala della Biblioteca Storica a Mario Coda
Cronaca
Vigliano, scontro tra due auto all’incrocio di via Milano
Biella, schianto in rotonda tra due auto
Travolto da un masso lungo il sentiero per la Bocchetta di Margosio, escursionista trasportato al CTO di Torino
A fuoco un’auto, scatta l’allarme a Masserano
Quaregna Cerreto, furto in un negozio: responsabili individuati grazie alle telecamere
Cerrione, trova un portafoglio con documenti e denaro e lo consegna ai Carabinieri
Occhieppo Superiore, danneggia lo spartitraffico e fugge senza segnalare
Allarme truffe a Casapinta: finti Carabinieri al telefono
Nuovi incidenti sulle strade di Biella
Truffa del falso perito a Gaglianico, anziana derubata di gioielli per quasi 6mila euro
Minaccia sanitari e insulta passanti tra Ponderano e Biella, arrivano i Carabinieri
Biella, doppio tentato furto al supermercato: nei guai due uomini
Eventi
Alchimia di Beltane incanta Cerrione, la piazza di Vergnasco gremita tra musica e mercatini
Sagliano Micca celebra San Giuseppe tra fede, spirito di comunità e convivialità
Biella celebra la Festa dei Lavoratori con il concerto “Musiche dal mondo”
Valdilana, Fiera Zootecnica della Brughiera: oggi l’evento “Tradizioni d’allevamento”
Da Pray a Sordevolo, è un successo il 12° Raduno di Primavera
Grande partecipazione a Salussola per lo spettacolo pirotecnico
A Roppolo le celebrazioni della Liberazione e del 1° maggio, consegna di copia della Costituzione ai neomaggiorenni
Sport
A Salussola va in scena la Spritz Run, corsa e brindisi per 140 partecipanti
Bocce, niente finalissima per il Crc Gaglianico
Gare e premiazioni al Golf Club Biella “Le Betulle” di Magnano
Altro giro, nuova vittoria: la Scuola Pallavolo Biellese supera Asti
TeamVolley, partita speciale a Lessona: passa Gorla
Calcio, non bastano Naamad e Beltrame alla Biellese: vince 3 a 2 la capolista Vado
Biella Rugby, giornata storica: promozione in B per la Cadetta e semifinali nazionali per l’Under 16
ACF Biellese, basta un pari per la promozione in Eccellenza: la festa è cominciata a Pavignano