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EVENTI | 04 maggio 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 1 al 3 maggio 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 1 al 3 maggio 2026

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 1 al 3 maggio 2026

Attualità

Corteo del 1° Maggio, nutrita partecipazione a Biella

Costume e società

Biella, la Festa del Maj al ponte della Maddalena nel ricordo di Tavo Burat

Biella, processione al Santuario di Oropa: intitolata la sala della Biblioteca Storica a Mario Coda

Cronaca

Vigliano, scontro tra due auto all’incrocio di via Milano

Biella, schianto in rotonda tra due auto

Travolto da un masso lungo il sentiero per la Bocchetta di Margosio, escursionista trasportato al CTO di Torino

A fuoco un’auto, scatta l’allarme a Masserano

Quaregna Cerreto, furto in un negozio: responsabili individuati grazie alle telecamere

Cerrione, trova un portafoglio con documenti e denaro e lo consegna ai Carabinieri 

Occhieppo Superiore, danneggia lo spartitraffico e fugge senza segnalare 

Allarme truffe a Casapinta: finti Carabinieri al telefono

Nuovi incidenti sulle strade di Biella

Truffa del falso perito a Gaglianico, anziana derubata di gioielli per quasi 6mila euro

Minaccia sanitari e insulta passanti tra Ponderano e Biella, arrivano i Carabinieri 

Biella, doppio tentato furto al supermercato: nei guai due uomini 

Eventi

Alchimia di Beltane incanta Cerrione, la piazza di Vergnasco gremita tra musica e mercatini

Sagliano Micca celebra San Giuseppe tra fede, spirito di comunità e convivialità

Biella celebra la Festa dei Lavoratori con il concerto “Musiche dal mondo”

Valdilana, Fiera Zootecnica della Brughiera: oggi l’evento “Tradizioni d’allevamento”

Da Pray a Sordevolo, è un successo il 12° Raduno di Primavera

Grande partecipazione a Salussola per lo spettacolo pirotecnico

A Roppolo le celebrazioni della Liberazione e del 1° maggio, consegna di copia della Costituzione ai neomaggiorenni

Sport

A Salussola va in scena la Spritz Run, corsa e brindisi per 140 partecipanti

Bocce, niente finalissima per il Crc Gaglianico

Gare e premiazioni al Golf Club Biella “Le Betulle” di Magnano

Altro giro, nuova vittoria: la Scuola Pallavolo Biellese supera Asti 

TeamVolley, partita speciale a Lessona: passa Gorla

Calcio, non bastano Naamad e Beltrame alla Biellese: vince 3 a 2 la capolista Vado 

Biella Rugby, giornata storica: promozione in B per la Cadetta e semifinali nazionali per l’Under 16

ACF Biellese, basta un pari per la promozione in Eccellenza: la festa è cominciata a Pavignano

Redazione

Le prime dal territorio

Biella

ACF Biellese, basta un pari per la promozione in Eccellenza: la festa è cominciata a Pavignano (servizio di Massimo Giacobbe per newsbiella.it e foto ACF Biellese)

ACF Biellese, basta un pari per la promozione in Eccellenza: la festa è cominciata a Pavignano FOTO e VIDEO

Grande traguardo per la squadra allenata da Stefano Barboni che sale di categoria con un turno...

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