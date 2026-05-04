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Basso Biellese | 04 maggio 2026, 08:40

Gruppo Padre Pio, nuovo incontro di preghiera per il basso Biellese

Gruppo Padre Pio, nuovo incontro di preghiera per il basso Biellese

Gruppo Padre Pio, nuovo incontro di preghiera per il basso Biellese

Tornano gli appuntamenti con il gruppo di preghiera di Padre Pio rivolto alle comunità di Roppolo, Viverone e Cavaglià. Mercoledì 6 maggio, nella chiesa parrocchiale di Roppolo Piano, avrà luogo il Santo Rosario delle 20.30, seguito dalla Santa Messa per tutti i malati, con orario d’inizio alle 21.

Il momento di spiritualità si concluderà con le benedizioni delle corone del rosari. Inoltre, in occasione del 70° anniversario dell'inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza, sarà donato un rosario a tutti i presenti.

g. c.

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