Gruppo Padre Pio, nuovo incontro di preghiera per il basso Biellese

Tornano gli appuntamenti con il gruppo di preghiera di Padre Pio rivolto alle comunità di Roppolo, Viverone e Cavaglià. Mercoledì 6 maggio, nella chiesa parrocchiale di Roppolo Piano, avrà luogo il Santo Rosario delle 20.30, seguito dalla Santa Messa per tutti i malati, con orario d’inizio alle 21.
Il momento di spiritualità si concluderà con le benedizioni delle corone del rosari. Inoltre, in occasione del 70° anniversario dell'inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza, sarà donato un rosario a tutti i presenti.