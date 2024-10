Torna a Sandigliano la Santa Messa del podista: un’occasione per ricordare i compagni che nel corso degli anni ci hanno affiancato. Venerdì 25 ottobre, come di consueto, sarà possibile ritrovarsi con i propri amici runners, per un momento conviviale e di raccolta. Al termine delle celebrazioni delle ore 20.00, si terrà l’aperitivo di fine stagione.