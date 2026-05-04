Piante sulla strada a Miagliano, intervento dei Vigili del Fuoco in piena notte

Intervento dei Vigili del Fuoco in Valle Cervo per la presenza di alcuni alberi in mezzo alla sede stradale. La segnalazione è giunta poco dopo le 2.30 di oggi, 4 maggio, nel comune di Miagliano. Sul posto è intervenuta la squadra di Biella per la rimozione delle piante e il ripristino delle condizioni di massima sicurezza della carreggiata.