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CRONACA | 04 maggio 2026, 09:40

Piante sulla strada a Miagliano, intervento dei Vigili del Fuoco in piena notte

Piante sulla strada a Miagliano, intervento dei Vigili del Fuoco in piena notte (foto di repertorio)

Piante sulla strada a Miagliano, intervento dei Vigili del Fuoco in piena notte (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco in Valle Cervo per la presenza di alcuni alberi in mezzo alla sede stradale. La segnalazione è giunta poco dopo le 2.30 di oggi, 4 maggio, nel comune di Miagliano. Sul posto è intervenuta la squadra di Biella per la rimozione delle piante e il ripristino delle condizioni di massima sicurezza della carreggiata.

g. c.

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