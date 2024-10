A Biella Trame di Vita, l'arte tessile di Teodolinda Caorlin. La mostra curata da Dina Pierallini e Elena Bermond des Ambrois, offre una retrospettiva dell’opera di Teodolinda Caorlin (1946, Venezia), uno dei pilastri della fiber art internazionale, attiva dagli anni Sessanta. Prodotta da Fondazione Sella e allestita a Biella nello storico Lanificio Maurizio Sella, si trasforma in un viaggio coinvolgente attraverso importanti lavori a telaio, delicati e diafani, svelando il coraggio dell’artista nell’esplorare le intricate "trame della vita".

L'abilità tecnica e l'attenzione meticolosa di Teodolinda Caorlin emergono così nel suggestivo spazio, snodandosi lungo le arcate della sala, offrendo una profonda visione sulla sua creatività. In mostra 33 opere realizzate in trama e ordito dal 1985 a oggi, tra cui grandi arazzi che compongono figure umane. È previsto un calendario ricco di eventi dedicati alla mostra realizzati con la collaborazione di diversi enti locali e non. I laboratori saranno a cura di Fondazione Fila Museum (19 e 26 novembre dalle 14.30 alle 16.30) e di Fondo Edo Tempia a cui l’artista ha donato tre opere da mettere all’asta per sostenere i laboratori d’arte per malati oncologici (9 e 23 novembre dalle 10 alle 12).

È stata inoltre programmata per il 7 novembre alle 20.30, presso l’auditorio del Lanificio Maurizio Sella, la proiezione del film Un filo vecchio come l’uomo prodotto dalla Fondazione Radici con Fondazione CRB. Infine Teodolinda Caorlin incontrerà al Lanificio Maurizio Sella gli studenti dell’ITS TAM. TRAME DI VITA continua il percorso di valorizzazione del Lanificio Maurizio Sella promosso da Fondazione Sella con le precedenti mostre LANA (2021) e SETA (2023), dedicate ai diversi materiali che sono stati lavorati in questo luogo nel corso dei secoli. La mostra si inserisce nel programma della Settimana della Cultura d’Impresa 2024 promossa da Confindustria e Museimpresa. Il progetto è sostenuto dal contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Fila Museum, Filatura Astro dal 1956 in Biella, NGN Next Generation Network, Martinetto Group.