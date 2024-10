Torna ad Andorno Trail Monte Casto: attesa la rappresentanza di 33 province d’Italia.

Domenica 27 ottobre si svolgerà ad Andorno Micca la diciottesima edizione del Trail Monte Casto. Sono attesi atleti da 33 province d’Italia diverse e saranno rappresentate 17 nazionalità. Gli atleti della 44 km si daranno battaglia in una gara che assegnerà il titolo di Campione Piemontese F.I.D.A.L. trail lungo. Le gare saranno inoltre valide come ultima prova del Piemontrail Challenge che comprende Vibram Trail Mottarone, Trail Monte Soglio e Trail Oasi Zegna.

Sui sentieri della Valle Cervo e dell’Alta Valsessera in questi anni sono saliti sul podio, moltissimi atleti di livello nazionale e internazionale che sono stati assoluti protagonisti di questo sport. In campo maschile, solo per citare i più conosciuti: Cristian Minoggio, Luca Carrara, Franco Collé, Davide Cheraz, Gabriele Abate, Danilo Lantermino, Gianluca Ghiano, il nepalese Dawa Sherpa. Tra le donne sono salite sul podio: Alessandra Boifava, Martina Chialvo, Sonia Glarey, Chiara Giovando, Federica Boifava, Cinzia Bertasa, Virginia Oliveri, Lisa Borzani, Cecilia Mora, Marina Plavan, Emanuela Brizio, le francesi Maud Gobert e Corinne Favre.

Due i percorsi competitivi, uno di 44 km e 2050 m di dislivello e l’altro di 20 km e 850 m+ , che hanno fatto il “sold out” diversi giorni prima della chiusura prevista per sabato 19 ottobre.

È prevista anche una passeggiata non competitiva di 8 km con iscrizioni sul posto.

Il percorso di 44 km è altamente spettacolare toccando alcuni angoli incantevoli del biellese, a partire dal Monte Casto, per proseguire attraversando gli alpeggi di Monduro e Carcheggio, per salire poi al Bocchetto Sessera (1380m) con incomparabili viste sulle montagne biellesi e sulle alpi piemontesi. La gara entrata nell'Oasi Zegna porta prima al Monte Massaro, per raggiungere poi la caratteristica baita della Scheggiola, passare all'alpeggio Baraccone e attraverso il bel ponte a schiena d'asino, arrivare al Rifugio Piana del Ponte, dove gli atleti troveranno un ristoro festoso.

Qui il sentiero ricomincia a salire per passare a fianco del ponte della Milizia, raggiungere la Casa del Pescatore e salire immerso nella pineta fino al bellissimo alpeggio dell'Artignaga e tornare al Bocchetto Sessera.

Un bel sentiero conduce i trailers quindi a Pratetto, poi a Fraz. Trabbia di Callabiana, un lungo traverso porta a Locato, per affrontare poi l'ultima asperità della giornata, la salita alla località “Quadetto”. Da qui un traverso nel bosco permette di raggiungere la frazione Colma e in discesa ritornare al luogo di partenza.

Per quanto riguarda l’aspetto competitivo, in campo maschile, nella 44 km, saranno al via 4 atleti che in questi anni hanno vestito la maglia azzurra, quindi la battaglia è assicurata. Il biellese Francesco Nicola partirà certamente motivato, cercando la tripletta, dopo i successi negli ultimi due anni e il record del percorso in 3h34’40”. L’elbano Matteo Anselmi, dopo il secondo posto del 2023 tenterà il colpaccio, ma non mancheranno le motivazioni neanche al piemontese Riccardo Borgialli e al lombardo Manuel Bonardi.

A lottare per la top five ci saranno anche il valdostano Julien Juglair e il piemontese Gabriele Barile.

Tra le donne, parte con i favori del pronostico, la valdostana d’adozione Fabiola Conti, prima al Tot Dret e quarta assoluta.

La battaglia non mancherà per gli altri gradini del podio, essendoci al via Agnes Valz Gen, Margherita De Giuli, Valentina Michielli e la svizzera Sophie Andrey.

Nella 20 km maschile non dovrebbe avere problemi ad imporsi il biellese Alessandro Ferrarotti, già vincitore l’anno scorso. Al via anche l’ultratrailer Giulio Ornati e Mattia Barlocco.

In campo femminile si contenderanno la vittoria Cecilia Basso, Marina Cugnetto (già azzurre) e Luisa Rocchia.

La manifestazione è un vero spot pubblicitario per far conoscere alcuni angoli quasi sconosciuti del territorio, piccoli gioielli che la terra biellese regala a chi ama immergersi nella natura.

Quest’evento è contraddistinto dal clima di convivialità e festa che si respira.