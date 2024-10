"Road to WooooW: MERITOinAZIONE", Scopri la Cultura del Merito a Biella

Il Merito nelle Organizzazioni

Relatore: Marco Guazzoni

Direttore Sostenibilità e Strategia in Vibram e Vice Presidente del Forum della Meritocrazia, spiegherà come riconoscere le organizzazioni meritocratiche e come costruire un percorso professionale basato sul merito, utilizzando anche lo strumento proprietario di valutazione "Meritorg" sviluppato dal Forum.