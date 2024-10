Il dipinto rubato torna a casa: a Cavaglià la cerimonia di riconsegna.

È da tempo che la parete della Chiesa di San Vito reclama il quadro rubato nel 2006 e oggi, dopo 18 anni di attesa e di attente ricerche, le Forze dell’Ordine lo riportano a casa.

Sabato 26 ottobre, alle 10, si terrà la cerimonia di riconsegna della tela a tutta la comunità. Dopo un lungo lavoro di ricerche, i Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale hanno trovato l’opera a Roma e la porteranno presso la Chiesa parrocchiale San Michele Arcangelo. A seguire un rinfresco presso la Sala Convegni, al primo piano dell’Edificio Aquila.

“Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme un momento importante per il nostro rione e non solo”.