Mongrando, il Comune incontra i cittadini sulle novità della raccolta rifiuti

Il comune di Mongrando invita tutti i cittadini a partecipare a due incontri pubblici dedicati alle principali novità sul servizio di raccolta rifiuti. Gli appuntamenti sono alle 20.30 di giovedì 6 maggio, nel salone della Biblioteca Comunale, e alle 20.30 del prossimo 13 maggio, nei locali della sede della Pro Loco di San Michele.

“Dal 1° luglio 2026 la raccolta di carta e rifiuti indifferenziati diventerà quattordicinale: una settimana sì e una no – riporta l’amministrazione comunale sui propri canali ufficiali - Partecipare è importante per conoscere nel dettaglio i cambiamenti, fare domande e ricevere tutte le informazioni utili. Informarsi oggi significa organizzarsi meglio domani”.