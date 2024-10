Ad Andorno conferenza su Marco Polo, l'uomo che visse in due mondi

Marco Polo - l’uomo che visse in due mondi. Questo il titolo della conferenza, in programma venerdì 25 ottobre, alle 21, presso la biblioteca comunale “Mario Vietti” di Andorno Micca. L’evento avrà come relatore il Professor Giulio Pavignano.

L'ingresso è libero e gratuito. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune al numero 015.2478100 (centralino) oppure allo 015.2478101.