Cresco sano a tavola, incontro a Valdilana per parlare di benessere e salute (foto di repertorio)

A Valdilana arriva “Cresco Sano a Tavola”, l'evento imperdibile per insegnanti, genitori, allenatori e tutti i cittadini interessati al benessere e alla salute. Vedrà un'intervento speciale del dottor Francesco Andreoli, medico PNEI, esperto nell'alimentazione macro-mediterranea.

Saranno presenti anche laboratori per bambini a cura degli Infermieri di Famiglia e Comunità della Centrale Operativa Territoriale (COT), con aperitivo per tutti offerto da Italiachef. L'incontro avrà luogo dalle 10 alle 12 di sabato 26 ottobre nei locali dell'ex Cerino Zegna, in frazione Ronco, a Valdilana.