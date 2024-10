Dolcetto o scherzetto fra le vie del centro di Biella

Le streghe e i fantasmi scendono in città! Il 26 ottobre torna l’evento che porta in centro tantissimi bambini con le loro famiglie.

Dalle 16, ritrovo in Galleria Leonardo da Vinci, a Biella, per ricevere la mappa e partire tutti insieme in un grande corteo. ZooFamily Animation e Pro Loco Biella e Valle Oropa accompagneranno bambini e genitori attraverso le vie del centro, di negozio in negozio, a gridare il tradizionale “dolcetto o scherzetto” e raccogliere un sacco di caramelle e leccornie. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 392 479 25 37 (Irene) oppure scansionando il QR code presente sulla locandina.

Questa iniziativa, nata nel 2018 dalla collaborazione tra i commercianti del centro, è diventata un appuntamento imperdibile per le famiglie. Un’occasione unica per vivere insieme l’atmosfera di Halloween, scoprire il centro storico in una veste inedita e sostenere le attività commerciali.