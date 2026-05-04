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POLITICA | 04 maggio 2026, 11:00

Biella, Gian Paolo Botto Steglia entra nel gruppo consiliare di Fratelli d'Italia

Biella, Gian Paolo Botto Steglia entra nel gruppo consiliare di Fratelli d'Italia

Biella, Gian Paolo Botto Steglia entra nel gruppo consiliare di Fratelli d'Italia

Avvicendamento all’interno del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia nel Comune di Biella, dove Gian Paolo Botto Steglia subentra a seguito delle dimissioni di Erica Passarella. Il passaggio, che avverrà nella seduta del consiglio comunale in programma martedì 5 maggio, vuole garantire continuità all’azione della maggioranza, nel segno della condivisione di obiettivi e della concretezza nell’attività di governo cittadino.

Il sindaco di Biella, Marzio Olivero, commenta: “L’ingresso di Botto Steglia rappresenta un valore aggiunto per la nostra squadra: la sua esperienza amministrativa, maturata in anni di guida del comune di Camandona, sarà preziosa per proseguire con efficacia il lavoro del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Botto Steglia è stato sindaco per molti anni, distinguendosi per l’impegno sul territorio e la conoscenza delle dinamiche degli enti locali, con particolare attenzione alle realtà dei piccoli comuni e delle aree montane. Sicuramente potrà dare un contributo immediato”.

“Metto a disposizione l’esperienza maturata negli anni da sindaco, soprattutto sui temi dell’amministrazione locale e della gestione del territorio. L’obiettivo è dare un contributo concreto nei settori in cui ho maggiore esperienza, in particolare nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici, collaborando per affrontare in modo efficace le esigenze della città” dichiara Botto Steglia.

Il sindaco Olivero ha quindi voluto rivolgere un saluto a Erica Passarella: “A lei va il mio ringraziamento per il lavoro svolto con impegno e serietà nella prima fase della legislatura in consiglio comunale”.

c. s. FdI Biella g. c.

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