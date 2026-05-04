Biella, Gian Paolo Botto Steglia entra nel gruppo consiliare di Fratelli d'Italia

Avvicendamento all’interno del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia nel Comune di Biella, dove Gian Paolo Botto Steglia subentra a seguito delle dimissioni di Erica Passarella. Il passaggio, che avverrà nella seduta del consiglio comunale in programma martedì 5 maggio, vuole garantire continuità all’azione della maggioranza, nel segno della condivisione di obiettivi e della concretezza nell’attività di governo cittadino.

Il sindaco di Biella, Marzio Olivero, commenta: “L’ingresso di Botto Steglia rappresenta un valore aggiunto per la nostra squadra: la sua esperienza amministrativa, maturata in anni di guida del comune di Camandona, sarà preziosa per proseguire con efficacia il lavoro del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Botto Steglia è stato sindaco per molti anni, distinguendosi per l’impegno sul territorio e la conoscenza delle dinamiche degli enti locali, con particolare attenzione alle realtà dei piccoli comuni e delle aree montane. Sicuramente potrà dare un contributo immediato”.

“Metto a disposizione l’esperienza maturata negli anni da sindaco, soprattutto sui temi dell’amministrazione locale e della gestione del territorio. L’obiettivo è dare un contributo concreto nei settori in cui ho maggiore esperienza, in particolare nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici, collaborando per affrontare in modo efficace le esigenze della città” dichiara Botto Steglia.

Il sindaco Olivero ha quindi voluto rivolgere un saluto a Erica Passarella: “A lei va il mio ringraziamento per il lavoro svolto con impegno e serietà nella prima fase della legislatura in consiglio comunale”.