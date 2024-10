Candelo, musica e solidarietà protagoniste al Polivalente

Sabato 26 ottobre, alle 21, presso il Polivalente di Candelo, il comune di Candelo - Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Associazione “Libera la Voce” e “Scarpette Rosse”, presenta una serata magica dedicata alla musica e alla solidarietà. L'evento sarà un musical che spazierà tra le colonne sonore della Walt Disney e brani tratti dai più celebri musical e film di tutti i tempi, tra cui Grease, Dirty Dancing, New York New York e The Greatest Showman.

La vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali, Selena Minuzzo, ha così commentato: "Questo musical è un progetto che nasce dal desiderio di offrire un momento di condivisione e gioia per tutte le famiglie della nostra comunità. Attraverso la musica e la magia delle canzoni, vogliamo creare un’occasione di spensieratezza, ma anche di solidarietà e unione."

Lo spettacolo non sarà solo un viaggio attraverso le intramontabili melodie Disney, ma offrirà anche un tuffo nel tempo, rivivendo brani iconici che hanno segnato la storia del cinema. L’evento sarà l’occasione per genitori e figli di divertirsi insieme, condividendo ricordi e emozioni, perché la musica è un linguaggio universale che unisce generazioni. Come ha sottolineato la vicepresidente di Libera La voce Emanuela Schintone, "Sarà bellissimo vedere genitori e figli cantare e ballare con spensieratezza e allegria, lasciandosi trasportare dalle emozioni che solo la musica può suscitare."

La serata ha un duplice scopo: non solo divertire, ma anche promuovere la solidarietà. L’ingresso è gratuito e i partecipanti potranno fare donazioni spontanee a favore della Caritas di Biella, a sostegno delle attività di aiuto alle persone in difficoltà sul territorio. Sarà un'occasione per coniugare l'intrattenimento con un gesto concreto di vicinanza e sostegno. I giovani talenti locali saliranno sul palco per dare vita a uno spettacolo emozionante e coinvolgente, pensato per grandi e piccoli. Non mancheranno momenti di ballo e canto che sapranno trasportare il pubblico in un viaggio tra le canzoni che tutti amano, da This Is Me fino a Grease, passando per le colonne sonore più celebri della storia del cinema. Conclude il sindaco Paolo Gelone: "Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una serata di musica, fantasia e solidarietà, all’insegna del divertimento e del sostegno reciproco".