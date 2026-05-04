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Valle Elvo | 04 maggio 2026, 08:30

Zimone, due giorni per la raccolta straordinaria di materiale ingombrante

Zimone, due giorni per la raccolta straordinaria di materiale ingombrante (foto di repertorio)

Zimone, due giorni per la raccolta straordinaria di materiale ingombrante (foto di repertorio)

Da giovedì 7 maggio a sabato 9 saranno a disposizione 3 cassoni per la raccolta straordinaria di materiale ingombrante. Lo rende noto il comune di Zimone. 

Saranno raccolti ingombranti generici, oltre a ferro, legno, frigoriferi, lavatrici, televisori, pneumatici senza cerchioni e batterie. Al contrario non saranno rimossi materiali specifici come le bombole a gas, i sanitari in ceramica e componenti edilizie. Sarà rispettato il seguente orario: 8-12 e 14-18 ma al di fuori di questi limiti i cancelli verranno chiusi. 

Inoltre, la raccolta sarà coordinata da personale autorizzato dal Comune. Infine, come riporta l’amministrazione, per conferire il materiale presso l’area ecologica è necessario essere in regola con il pagamento delle rate della tassa rifiuti in scadenza nell’anno in corso e negli anni precedenti. Chi non lo è non potrà scaricare.

g. c.

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