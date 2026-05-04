Zimone, due giorni per la raccolta straordinaria di materiale ingombrante

Da giovedì 7 maggio a sabato 9 saranno a disposizione 3 cassoni per la raccolta straordinaria di materiale ingombrante. Lo rende noto il comune di Zimone.

Saranno raccolti ingombranti generici, oltre a ferro, legno, frigoriferi, lavatrici, televisori, pneumatici senza cerchioni e batterie. Al contrario non saranno rimossi materiali specifici come le bombole a gas, i sanitari in ceramica e componenti edilizie. Sarà rispettato il seguente orario: 8-12 e 14-18 ma al di fuori di questi limiti i cancelli verranno chiusi.

Inoltre, la raccolta sarà coordinata da personale autorizzato dal Comune. Infine, come riporta l’amministrazione, per conferire il materiale presso l’area ecologica è necessario essere in regola con il pagamento delle rate della tassa rifiuti in scadenza nell’anno in corso e negli anni precedenti. Chi non lo è non potrà scaricare.