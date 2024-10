Presentazione del libro "Alice Castello Psychedelic Village": cinquant'anni di musica raccontati a Biella.

Cinquant’anni e oltre di musica, raccolti in una sorta di “Bignami” fresco di stampa dal titolo “Alice Castello Psychedelic Village” (Menhir Libri) che verrà presentato venerdì 25 ottobre alle 19.30 presso “The Sound of Vintage”, in via Giorgio Meschiatis 1c, zona Città Studi di Biella.

Pillole di storia che ricompongono un percorso sulle ali della musica che dura da oltre mezzo secolo e continua ancora oggi e che ha portato letteralmente ovunque nel mondo il nome dello “psychedelic village”, sito ai confini con la nostra provincia.

La presentazione sarà a cura di Rita Francios, qui nella veste di ex cantante del gruppo “The Mirrors”, nato agli inizi degli anni ‘90 dalle ceneri dei celeberrimi Effervescent Elephants.

Seguirà un concerto live dei “Lodovico Ellena & Ganesh Blues Band”: gruppo composto, oltre al fondatore e storico chitarrista degli Effervescent apprezzato a livello internazionale, da Alberto Monti al basso e Daniele Boretto alla batteria.

“ALICE CASTELLO PSYCHEDELIC VILLAGE”

Dal 1971 ad oggi, il piccolo comune di Alice Castello “è protagonista di una miracolosa rivoluzione estetica: è la neopsichedelia, una neopsichedelia alicese di estrema originalità, di cui questo libello offre un resoconto senza precedenti”. Così riporta lo scrittore e critico musicale Guido Michelone nella prefazione del libello.

L’idea è nata proprio da Ellena dopo la ristampa, nel giugno di quest’anno, della compilation su vinile “Apocalisse di Diamante” (Toast Records) con le band più rappresentative del panorama neo-psichedelico italiano durante gli anni ‘80 e ‘90, ove compaiono ovviamente gli Effervescent Elephants e anche “The Mirrors”.

Visto l’interesse che si era ricreato, peraltro mai venuto meno da parte di tanti fan, Ellena decide di scrivere per la stampa locale una breve storia “in pillole” dei maggiori gruppi che si erano avvicendati dall’inizio degli anni ‘70 del secolo scorso e che avevano avuto un ruolo determinante nel panorama della musica indipendente italiana.

Da qui il passo successivo: farne una pubblicazione con il contributo di diversi autori, tutti (o quasi) ex musicisti delle band citate. In ordine alfabetico sono intervenuti: Secondino Averono, Luigi “Vis” Barberis (nella doppia veste di musicista e autore della copertina del libro), Renzo Drebertelli, Lodovico Ellena, Rita Francios, Corrado Giolito, Sergio Monti e Domenico Salussolia.

Nelle parole degli autori si rivivranno quei momenti, con aneddoti molto divertenti, altri improntati alla memoria dei molti artisti che purtroppo non sono più tra noi, il tutto incentrato nel contesto storico di un’epoca che abbraccia mezzo secolo di storia.

Una storia davvero unica, talmente singolare e incredibile tanto che si potrebbe pensare di farne un film..