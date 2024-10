Biella ospita la prima Borsa Internazionale del Turismo Accessibile.

Il 25 e 26 ottobre 2024 Biella sarà il centro del dibattito internazionale sul Turismo Accessibile, con la prima edizione della Borsa del Turismo Accessibile in Italia. Questo evento, all'insegna dell'inclusione, vedrà la partecipazione di esperti del settore, operatori locali e tour operator internazionali. L'iniziativa, nata dal progetto "Mèsenté", punta a promuovere un turismo che risponda alle esigenze di ogni tipo di viaggiatore, con un'attenzione particolare alle persone con disabilità, famiglie con bambini e anziani.

Il progetto "Mèsenté", promosso da GAL Montagne Piemontesi, mira a creare un brand che identifichi e promuova un turismo di qualità, coniugando sostenibilità e accessibilità. Partner fondamentali di questo progetto sono la CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà e l'Istituto Italiano per il Turismo per Tutti (IsITT), già attivi da anni nella promozione del Piemonte come destinazione "for All".

Durante le due giornate, Biella ospiterà convegni, workshop e incontri B2B tra venditori e acquirenti, con l'obiettivo di consolidare la rete del turismo accessibile in Piemonte e nel mondo.